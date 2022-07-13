'Kesilmekten kaçan' koyunlar belediye ekiplerince yakalandı 'Kesilmekten kaçan' koyunlar belediye ekiplerince yakalandı Elazığ'da sokakta başıboş gezen koyunlar, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı. 'Kesilmekten kaçan' koyunlar belediye ekiplerince yakalandı ELAZIĞ - Elazığ'da sokakta başıboş gezen koyunlar, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı. Elazığ'da Kurban Bayramının bitmesinin ardından Sürsürü Mahallesi Minberli Sokakta 3 tane başıboş gezen koyun görüldü. Koyunları gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan 'Hayvan yakalama timleri' olay yerine gelerek kaybolduğu tahmin edilen koyunları yakaladı. Yakalanan koyunlar Elazığ Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek koruma altına alındı. Belediye ekipleri tarafından yakalanan koyunların sahibinin arandığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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