Keserle yaralamaya ev hapsi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Samsun'da keserle bir kişiyi yaralayan gence çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.
Samsun'da keserle bir kişiyi yaralayan gence çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M.(21) tartıştığı O.K.'yi keserle kafasından yaraladı. Hastaneye kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan G.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.M.'ye elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa