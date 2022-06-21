Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 121 personel ile 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 121 personel ile 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. 1015 kişinin GBT sorgusu yapıldığı denetimlerde aranması olan 2 kişi yakalandı, yaklaşık 25 bin lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. 121 personelin katıldığı çerçevesinde bin 15 kişinin GBT sorgusu yapılırken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan H.U. ve tehdit suçundan aranması olan S.K. isimli iki kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca ekipler tarafından yoğunluğun çok olduğu otogar, köy garajı, kıraathane, park-bahçe, internet kafe, 10 kafe ile birlikte 8 metruk bina ve 6 hurdacı da kontrol edildi.

Uygulamalar trafik kontrolleri ile davam etti. Denetimi yapılan araçların sürücülerinin 10'una toplamda 24 bin 917 lira cezai işlem uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title