Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
3. Sayfa Haberleri
Keşan'da durumundan şüphelenilen C.P, uyuşturucuyla yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.P'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aranması olan 40 şüpheli yakalandı
Keşan'da çeşitli suçlardan aranması olan 40 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yakalanan 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 9 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.