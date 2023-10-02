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Keşan'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, Keşan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.