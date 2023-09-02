Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Keşan'da durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.A'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çiftlikten küçükbaş hayvanları çalındı
Edirne'de çiftliğinden küçükbaş hayvan çalınan kişi polise başvurdu.
Çiftlik sahibi C.K, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki çiftliğinin tel örgüsünün kesilerek 22 küçükbaş hayvanın çalındığını fark etti.
C.K, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
İnşaattan malzeme hırsızlığı
Edirne'de inşaattan malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.
İnşaat sahibi R.Ö, Talatpaşa Mahallesi'ndeki inşaattan malzeme çalındığını fark etti.
R.Ö, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.