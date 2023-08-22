Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Keşan ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.D'yi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Barutluk Mahallesi'nde yaşayan Y.E, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
Y.E, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Enez'de 202 gram marihuana ele geçirildi
Enez'de bir otomobilde 202 gram marihuana ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler D.A. ve H.E'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 202 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.