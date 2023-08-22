Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.