Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu A.Ö., üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilince gözaltına alındı.

Keşan'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu A.Ö., üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta devriye görevini yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan A.Ö.'nün üst aramasında, ruhsatsız tabanca ile tabancanın şarjörüne takılı halde 8 adet dolu fişek ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE