Keşan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.