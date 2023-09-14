Keşan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.
Bu kapsamda ilçede yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D, B.S, L.D, G.K. ve Y.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.