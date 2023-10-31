Keşan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheliler M.Y. ve Y.Y'nin evinde arama yaptı. Aramada, 127 gram uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheliler M.Y. ve Y.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 127 gram uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.