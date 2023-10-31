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Keşan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheliler M.Y. ve Y.Y'nin evinde arama yaptı. Aramada, 127 gram uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.