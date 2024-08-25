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Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 660 gram esrar ele geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 660 gram esrar, 31 kök Hint keneviri ve 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 660 gram esrar, 31 kök Hint keneviri ve 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Narkotik Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenlenen 2 ayrı operasyonda 660 gram esrar, 31 kök Hint keneviri ve 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.D. ve A.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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