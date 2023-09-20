Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan H.B tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı ve 994 sentetik ecza ele geçirdi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri H.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 994 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa