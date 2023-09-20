Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan H.B tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı ve 994 sentetik ecza ele geçirdi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.