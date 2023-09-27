Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu ve Denetimler

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca polis ekipleri ilçede eş zamanlı denetim gerçekleştirdi ve belgeleri eksik olan sürücülere ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri L.D ve H.A'nın üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin cebinden 20.88 gram uyuşturucu madde maddeyle karıştırılmış tütün ile 1.47 gram eroin ele geçirildi.

L.D ve H.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Keşan'da polis ekipleri denetim yaptı

Keşan ilçesinde polis ekipleri eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

İlçenin farklı bölgelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerde polis ekipleri araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

Belgeleri eksik olan ve kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası kesildi.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı, çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği belirtildi.