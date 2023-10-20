Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 24.82 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen A.T.'nin ifadesi doğrultusunda uyuşturucuyu sattığı belirlenen E.P.'nin evinde 24.82 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, şüphelendikleri A.T.'yi Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak'ta durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, 0.51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadesinde, uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucuyu E.P.'den aldığını söylemesi üzerine E.P.'nin evini arayan polis, evde 4 adet hap, 24.82 gram uyuşturucu, ve 35 bin 200 TL ele geçirdi. A.T. ve E.P. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE