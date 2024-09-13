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Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu, sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta, uyuşturucu, sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları kontrolde, 1,17 gram esrar, 240 adet sentetik ecza ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin TL ile 700 dolar ele geçirdi.

Araçtaki Ş.A. ve Y.B. gözaltına alınırken, evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan Ş.A. ve Y.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü 3-sayfa edirne Güncel Keşan

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