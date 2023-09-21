Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri H.U. ve T.Ü'yü Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 1.3 gram eroin ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa