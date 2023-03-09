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Keşan'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bir eve yapılan baskında 8.83 gram metamfetamin, 3 adet payp ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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