Keşan'da uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bir eve yapılan baskında 8.83 gram metamfetamin, 3 adet payp ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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