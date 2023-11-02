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Keşan'da tarihi eserlerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan M.K., üzerinde 14 parça tarihi eserle yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K.'nin üzerinde yapılan aramada, 14 parça sikke ve üzerinde çeşitli motifler basılı kağıtlar ele geçirdi. M.K.'nin parmak izi incelemesinde, 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Evden hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından arandığı belirlendi. M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.