Keşan'da Şüphelinin Üzerinde 96 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurularak üst araması yapılan şüphelinin üzerinde 96 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurularak üst araması yapılan şüphelinin üzerinde 96 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.T'yi durdurdu. Üst aramasını yapılan M.T.'nin üzerinden 96 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE