Keşan'da şüpheli şahsın üstünde uyuşturucu bulundu
Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan L.D.'nin üst aramasında 20,83 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu L.D.'nin üst aramasında 20,83 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak'ta durumundan şüphelendikleri L.D.'yi durduran Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üstünü aradı. Yapılan aramada, poşet içerisinde 20,83 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa