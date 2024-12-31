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Keşan'da Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Keşan'da Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet ekipleri tarafından durdurulan H.U.'nun üzerinden 15 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan H.U.'nun üzerinden 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları H.U.'nun üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, üzerinden 15 adet sentetik ecza ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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