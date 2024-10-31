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Keşan'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Keşan'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi. C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta devriye görevini yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları C.A.'nın üst aramasını yaptı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirilen C.A. hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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