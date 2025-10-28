Keşan'da Polis Operasyonu: 14,84 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin durdurarak üst araması yaptığı 2 şüpheliden 14,84 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Kural Sokak'ta durumundan şüphelendiği S.Ç.'yi durduran polis yaptığı üst aramasında, kağıt içerisinde 7,51 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirdi. Polis ekiplerinin İspat Cami Mahallesi Manav Sokak'ta durdurduğu Y.D.'nin üzerinde de 2 adet peçete içerisinde 7,33 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE