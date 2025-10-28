Keşan'da Polis Operasyonu: 14,84 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan iki şahsın üzerinde toplamda 14,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Kural Sokak'ta durumundan şüphelendiği S.Ç.'yi durduran polis yaptığı üst aramasında, kağıt içerisinde 7,51 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirdi. Polis ekiplerinin İspat Cami Mahallesi Manav Sokak'ta durdurduğu Y.D.'nin üzerinde de 2 adet peçete içerisinde 7,33 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa