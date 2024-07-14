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Keşan'da Piknik Ateşinden Çıkan Yangında 20 Dekar Ormanlık Alan Zarar Gördü

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlidere köyünde piknik ateşinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın, saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 20 dekar ormanlık alan zarar gördü. İnceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda piknik ateşinden çıktığı iddia edilen yangında 20 dekarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesine bağlı Sazlidere köyü sahilinde bulunan ormanlık alanda, piknik ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme uçağı ve helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 20 dekar ormanlık alan zarar gördü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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