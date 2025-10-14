Keşan'da Park Halindeki Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı Mahalle Bekçi ekipleri, İspat Cami Mahallesi Şehit Komando Er Levent Çembeli Sokak'ta, park halindeki bir araçta şüphe üzerine inceleme yaptı. Araçta toplamda 16 bin 744 adet uyuşturucu hap ile bin 930 TL ele geçirildi. Araçtaki H.Ö.'nün GBT sorgusunda, "Beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek" suçlarından 2 ayrı yakalama kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE