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Keşan'da panelvan araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Keşan'da panelvan araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'nin Keşan ilçesinde panelvan aracın park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde panelvan aracın park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali istikametine giden U.O. (50) yönetimindeki 22 FU 301 plakalı panelvan, Şehit Piyade Komando Er Mustafa Kayın üst geçidi altında park halindeki 22 AAC 430 plakalı tıra takılı 34 VU 4186 plakalı yarı dorseye arkadan çarptı. Kazada yaralanan U.O, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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