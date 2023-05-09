Keşan'da otomobil çalan şahıs, aynı gün okuldan klima dış ünitesini çalarken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir şahıs, çaldığı otomobil ile yakalandıktan sonra serbest bırakıldıktan sonra aynı gün bir okuldan klima dış ünitesini çalarken suçüstü yakalandı ve tutuklandı.