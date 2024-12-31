Keşan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, köpekten kaçarken park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi Yeni Mahalle Barbaros Sokak'taki bir siteye yemek siparişi götüren M.K. (20) yönetimindeki 22 AEC 494 plakalı motosiklet, sürücüsünün köpekten kaçmak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 22 ADS 563 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - EDİRNE