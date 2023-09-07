Keşan'da motosiklet çalındı, polise başvuruldu

Keşan'da yaşayan G.Y, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark ederek polise başvurdu. Şikayetçi olan G.Y, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu bildirdi.