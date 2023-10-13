Keşan'da Kumar Oynayan 3 Kişiye 12 Bin 165 TL İdari Para Cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan denetimde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye toplamda 12 bin 165 TL idari para cezası kesildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığını belirledi ve şüphelileri gözaltına aldı. Masada bulunan para ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin yaptığı denetiminde kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye toplamda 12 bin 165 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki bir kıraathanede denetim yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıraathanedeki 3 kişinin kumar oynadıklarını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, masadaki 4 bin 335 TL ve 104 adet iskambil kağıdına el konuldu. Ekipler tarafından, 3 kişiye 4 bin 55'er TL olmak üzere toplamda 12 bin 165 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE