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Keşan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yaya ve Market Duvarına Çarptı

Keşan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yaya ve Market Duvarına Çarptı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün gaza basması sonucu kontrolden çıkması sonucu önce bir yayaya, ardından bir marketin duvarına çarptığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce yol üzerindeki bir yayaya, sonra da marketin duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi'nde ters yönde giden otomobil, Odun Pazarı Sokağa dönmek isterken sürücüsünün gaza basması sonucu kontrolden çıkarak önce yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına, ardından köşedeki marketin duvarına çarptı. Kazada camı kırılan marketin içerisindeki ürünler yere devrilirken, yere düşen kadın çevredekilerin yardımıyla yerden kalkarak yoluna devam etti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Ekonomi edirne Keşan Yaşam Kaza

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