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Keşan'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Keşan'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi istikametinden Pasayiğit Caddesi'ne dönüş yapan G.D. (23) yönetimindeki 22 PB 408 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen plakası ve sürücüsü henüz bilinmeyen kamyonet ile çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü G.D. motosikletten düşerek yaralanırken, kamyonet olay yerinde durmadan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.D. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kamyonetin plakası ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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