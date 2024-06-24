Keşan'da Jandarma Ekipleri Sahil Güvenliği İçin Denetimlerine Devam Ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesi Saroz Körfezi sahillerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini geçirmesi için jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Turizm Jandarması ekipleri, Keşan ilçesindeki sahillerde vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması için denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, ayrıca yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi için ed cçalışmalarına devam ediyor. - EDİRNE