Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını - Haberler

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Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki eve baskın yapan polis ekipleri esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki eve baskın yapan polis ekipleri esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde iki ayrı adrese baskın düzenledi. C.A. ve V.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda boyları 1 metre ve 2 metre arasında değişen 47 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 19 adet tabanca mermisine de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden C.A. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı, V.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kenevir Keşan 3. Sayfa Haberler

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