Keşan'da Hurdaları Yakmak İsteyenlerin Sebep Olduğu Yangın Kontrol Altına Alındı

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Keşan ilçesinde, boş bir arazide bulunan demirleri alabilmek için topladıkları hurdaları ateşe veren kimliği belirsiz kişilerin sebep olduğu yangın, yerleşim yerlerine metreler kala söndürülürken, ev sahipleri rahat bir nefes aldı.

Alınan bilgiye göre; topladıkları hurdalıkları yakarak, içerisindeki demirleri almak için Yenimescit Mahallesi Melih Sokak'taki boş araziye gelen kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş, otlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle evlere doğru ilerleyen alevleri fark edenler durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Belirtilen adrese giden polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ilk olarak alevlerin ormanlık alana sıçramaması için müdahalede bulundu. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla, bazı vatandaşlar ellerine ne geçtiyse yangını söndürmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin de hazır tutulduğu yangında, bazı vatandaşlar şişelere doldurdukları suyla, bazı vatandaşlar ise hortum ile alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alarak söndürüldü. - EDİRNE