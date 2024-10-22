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Keşan'da Dron Destekli Şok Uygulaması: 4 Gözaltı, 76 Bin TL Ceza

Keşan'da Dron Destekli Şok Uygulaması: 4 Gözaltı, 76 Bin TL Ceza
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Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli uygulamada, 349 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı ve 76 bin 167 TL ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin dron destekli yaptığı şok uygulamasında, 349 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada 349 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 136 araç da kontrol edildi. Uygulamada, aranma kararı bulunan B.G. ve C.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptığı P.T.'den 12 sentetik ecza, M.K.'den ise 0,56 gram bonzai ile 0,39 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Uygulamada, 1 motosiklet trafikten men edilirken, 12 araç ve sürücüsüne de çeşitli maddelerden toplamda 76 bin 167 TL idari para cezası uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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