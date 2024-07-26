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Keşan'da dron destekli denetimde 20 sürücüye ceza

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Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli yapılan denetimde, çeşitli maddelerde ihlal yapan 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli denetimde 20 sürücüye çeşitli maddelerde cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda dron desteği ile araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde; cep telefonu, emniyet kemeri ile yayalara geçitlerinde yayalara geçiş üstünlüğü tanımayan toplam 20 sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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