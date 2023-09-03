Keşan'da Bir Evden Eşya Çalan Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden çalınan eşyaların değeri 50 bin TL olarak belirlendi. Şüpheli, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir evden 50 bin TL değerinde eşya çalan kişi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi'ndeki bir evden, yüz germe cihazı, klima dış ünitesi ve ayaklı vantilatör çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis, şüphelinin M.P. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu yakalanan M.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE