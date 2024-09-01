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Keşan'da Arkadaşını Tabanca İle Vuran Şahıs Aranıyor

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşından kiralık otomobilini isteyen Mehmet A., arkadaşı Caner Çiçek'i tabanca ile vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri, Mehmet A.'yı yakalamak için araştırma başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşından kiralık otomobilini isteyen Mehmet A., arkadaşı Caner Çiçek'i tabanca ile vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Erikli sahilinde bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Caner Çiçek ve Mehmet A, gece saat 02.00 sıralarında kaldıkları pansiyona geçti. Caner Çiçek pansiyona geldiklerinde arkadaşı Mehmet A.'dan kiralık olduğu öğrenilen otomobilini istedi. Çiçek, arkadaşı Mehmet A.'dan olumsuz cevap alınca kiralık otomobile zarar vermeye başladı.

Bunun üzerine arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet A. yanındaki tabanca ile Caner Çiçek'i göğsünden ve başından vurdu.

Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek'in cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, Mehmet A.'yı yakalamak için araştırma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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