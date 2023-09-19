Keşan'da aranan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçede son bir haftadaki çalışmalarda aranması olan 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.