Keşan'da aranan 15 şüpheli yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 15 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 15 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede son bir haftadaki çalışmalarda aranması olan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa