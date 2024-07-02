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Keşan'da 150 Bin TL Değerinde Bilgisayar ve Güneş Gözlüğü Çalan Şüpheli Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araçtan çalınan 150 bin TL değerindeki bilgisayar ve 53 bin TL değerindeki 3 adet güneş gözlüğü olayıyla ilgili şüpheli yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, araçtan 150 bin TL'lik bilgisayar, 53 bin TL'lik 3 adet güneş gözlüğü çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Yapıncak Sokak'ta bir araçtan, 150 bin TL değerinde laptop ve 53 bin TL değerinde 4 adet güneş gözlüğü çalınması olayıyla ilgili araştırma yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.O'yu yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilgisayar Edirne Güneş Keşan Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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