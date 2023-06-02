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Keşan'da 10 bin TL'lik çeyiz eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Keşan'da 10 bin TL'lik çeyiz eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden 10 bin TL değerinde çeyiz eşyası çaldığı belirlenen şüpheli, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden 10 bin TL değerinde çeyiz eşyası çaldığı belirlenen şüpheli, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Büyük Cami Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde bulunan bir evden 10 bin TL değerinde çeyiz eşyası çalındı. Olayla ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parmak izinden şüphelinin hakkında "hırsızlık" suçundan sabıkası bulunan S.T. olduğunu belirledi. Yenimescit Mahallesi'nde yakalanan S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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