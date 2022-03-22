Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı - Haberler

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Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandı.

Irak'ın Kerkük kentinde son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar devam ediyor. Kerkük'te son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandığı bildirildi. Güvenlik operasyonları kapsamında ayrıca 39 cinayet şüphelisinin gözaltına alındığı ifade edilirken, DEAŞ'a ait 7 barınağın imha edildiği, 36 mayın, 41 çeşitli silah ve teçhizatın ele geçirildiği aktarıldı.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Ali El-Freyci yaptığı açıklamada, Kerkük'te vatandaşların istikrarını bozmak isteyenlere göz açtırmayacaklarını vurguladı. - KERKÜK

Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı

Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı

Kerkük'te son 72 saatte 25 DEAŞ'lı yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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