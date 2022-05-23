Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü - Haberler

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ silahlı saldırı düzenledi. Kerkük'e bağlı Taze ilçesinde düzenlenen saldırıda 3'ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, teröristlerin Taze ilçesine bağlı Sami el-Asi köylerinde buğday tarlalarını ateşe verdiğini ve yangını söndürmek için bölgeye gelen güvenlik güçleri ve köylülere ateş açtığını ifade etti. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, teröristleri yakalamak için çalışma başlatıldı. Teröristlerin ateşe verdiği tarım alanlarına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

(Semir Yemenci/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa