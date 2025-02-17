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Keriman Ebe Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Keriman Ayhan, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına bağlı olarak hayatını kaybetti. 'Keriman Ebe' olarak tanınan Ayhan, birçok doğuma yardımcı olarak biliniyordu ve vefatı ailesi ile sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve Keriman Ebe olarak tanınan 87 yaşındaki Keriman Ayhan, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına bağlı olarak bugün hayatını kaybetti.

Aydın'ın eski ebelerinden biri olarak sayısız bebeğin dünyaya gelmesine vesile olan Ayhan, halk arasında "Keriman Ebe" olarak tanınıyor ve çok seviliyordu. Yaşadığı yıllar boyunca sayısız doğumda yer alarak annelere yardımcı olan Keriman Ayhan, aynı zamanda Aydın'da birçok ailenin gönlünde önemli yere sahipti. Ayhan'ın vefatı, ailesi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Cenazesi 18 Şubat Salı günü ikindi namazına müteakip Efeler ilçesindeki Kırmızı Minareli Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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