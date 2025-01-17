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Kerestelerin Üzerinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında kerestelerin üzerine çadır çekmekte olan işçi Hüseyin K., dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçi için polis soruşturma başlattı.

Kerestelerin üzerinden düşen işçi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında kerestelerin üzerinden düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Huzur Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Kereste istifinin üzerine çadır çekmeye çalışan işçi Hüseyin K. dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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