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Kereste Yüklü Kamyon Frenleri Patladı, Sürücü Yaralandı

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Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada frenleri patlayan kereste yüklü kamyon bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Kaza sonucu kamyonun kasasındaki kereste yola saçıldı.

Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada frenleri patlayan kereste yüklü kamyon bariyerlere çarptı; sürücü yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Gürkan T.(45) yönetimindeki 26 KU 138 plakalı kereste yüklü kamyonun yokuş aşağı inerken frenleri patladı. Frenlerin patladığını fark eden sürücü, araçtan atlayarak kurtuldu. 100 metre sürüklenen araç bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucu kamyonun kasasındaki kereste yola saçıldı.

Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili araştırma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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