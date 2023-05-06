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Kereste fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kereste fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada olası olumsuz duruma karşı 112 Acil sağlık ekipleri, bölgede hazır bekletilirken, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın sonrasında fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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