Kereste fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldü

Düzce'de kereste fabrikasında çıkan yangın 3,5 saatlik çalışma ile söndürülürken, forklift ustasının gayretleri ile alevlerin başka yerlere sıçraması engellendi.

Yangın Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Şantiye Sokak üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre fabrikanın içerisinde bulunan odun kurutma depolarından birinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı, alevlerin bir anda gökyüzünü kapladığı yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan depodan yangının başka bir yere sıçramaması için fabrikanın forklift ustasının yoğun çalışması ile alevler güçlükle kontrol altına alındı. Fabrika çalışanlarının alev alev yanan depodan çıkarttıkları odunlar yangının büyümesini engellerken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Olayda 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, 8 kişi ise ambulansta oksijen desteği aldı. Olay ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - DÜZCE